Semelhança de funcionário do Flamengo com repórter pode ter causado confusão

Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias, a polêmica envolvendo o repórter Eric Faria, da TV Globo, que teria conversado com o quarto árbitro no jogo contra o Santos, pela Copa do Brasil, parece realmente ter sido um grande mal entendido.

Nas redes sociais, circulam imagens de uma conversa de Daniel Gonçalves, preparador físico do Flamengo, com um integrante da equipe de arbitragem na partida e chama atenção a semelhança física entre ele e o jornalista.

É sério que o Santos confundiu o Eric Faria com o preparador físico do Flamengo? Mesmo com o uniforme do clube? pic.twitter.com/gOwiipYWst — Repórter do Futebol (@ReporterdoFut) 28 de julho de 2017

Não dá para precisar se o momento da conversa é o que gerou toda a discussão, com um pênalti sendo marcado e depois desmarcado para o Santos após uma intervenção do quarto árbitro.

Eric Faria e Daniel: separados por um 4o árbitro. pic.twitter.com/8KsBVOEC6z — Sabrina (@SabrinaVianna) 28 de julho de 2017

Será que a polêmica será, enfim, encerrada?