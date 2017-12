Senegalês é o 1º jogador suspenso do Campeonato Inglês por simulação

Anunciada em maio, a punição por simulação começa a fazer efeito na Inglaterra. O atacante do Everton Oumar Niasse se tornou, nesta quarta-feira, 22, o primeiro jogador da Premier Leaguea ser suspenso por uma simulação.

A pena de duas partidas foi confirmada depois que a federação inglesa (FA, na sigla em inglês) rejeitou a apelação do jogador contra a acusação de "enganar com sucesso um árbitro", realizada no empate em 2 a 2 contra o Crystal Palace, no último sábado, 18.

via GIPHY

O jogador de 27 anos caiu após um contato mínimo do zagueiro Scott Dann aos cinco minutos de jogo, conseguindo um pênalti, convertido por Leighton Baines. Pela simulação, o senegalês está suspenso por duas partidas.

O atacante perderá as partidas contra Southampton, neste domingo, 26, e West Ham, na próxima quarta, 29. / REUTERS