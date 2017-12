Será que o Coutinho confirmou acidentalmente sua ida ao Barcelona?

Uma simples publicação de Philippe Coutinho em sua conta oficial no Twitter deixou ainda maiores os rumores de que ele estaria trocando o Liverpool pelo Barcelona.

Sem usar seu perfil na rede social desde 3 de outubro de 2015, o brasileiro postou nesta terça-feira, 8, que será a nova capa do jogo Pro Evolution Soccer 2018, em que aparece com a camisa do Brasil.

Eu estou bem feliz e orgulhoso de ser capa do melhor jogo de futebol de todos os tempos! @officialpes #PES2018 pic.twitter.com/itqZpeR0fM — Philipe Coutinho (@Phil_Coutinho) 8 de agosto de 2017

A partir dessa publicação, uma nova teoria sobre o futuro dele surgiu: seria essa uma pista de que ele realmente estaria indo para a Catalunha? Isso poderia ser fortalecido pelo fato de que o Barcelona é o principal time licenciado pela Konami, estúdio que produz o PES 2018, e o mais usado em propagandas e peças de publicidade. Essa possibilidade também foi citada pelo portal Goal.com.

Vale lembra que o Liverpool, assim como o Borussia Dortmund e o Schalke 04, também são times licenciados pela Konami. No entanto, não são tão usados como o Barcelona.

O post também foi feito no mesmo dia em que o jornal catalão Mundo Deportivo publicou divulgou que três diretores do Barcelona viajarão até a Inglaterra para finalizar a negociação com o Liverpool e confirmar a contratação do brasileiro Philippe Coutinho.

Se os rumores de uma ida do meia à Espanha eram fortes antes, devido à amizade de longa data com Neymar, eles não diminuíram depois que o colega foi para o Paris Saint-Germain. Pelo contrário, agora, Coutinho é tratado como principal alvo do Barcelona e nome para substituir Neymar no Camp Nou.

Coutinho is sponsored by Nike & PES Konami, two of FC Barcelona's club partners. Relevant consideration for potential commercial synergies pic.twitter.com/tENamAV0qd — Sports Business Inst (@SBI_Barcelona) 8 de agosto de 2017

Coitado do Coutinho por isso (pior pro torcedor do Liverpool que por causa disso do PES vão criar mais 2 especulações dele no Barcelona) — BITENCOURT, Caio (@caiobtncrt) 8 de agosto de 2017

La portada iba a ser Neymar ya que PES tiene contrato con el Barcelona. Ahora es Coutinho, casualidad, no lo creo... https://t.co/SNC8YcRxJE — Futbolescencia (@Futbolman10) 8 de agosto de 2017

PES x Barcelona, now coutinho as the cover guess it's gonna happen https://t.co/7DTkL7UJ4r — DAMILARE (@PuyolDre) 8 de agosto de 2017