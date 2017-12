Sérgio Ramos após fratura: 'sangraria mil vezes mais por essa camisa'

Após sofrer uma fratura no nariz no clássico disputado pelo Real Madrid contra o Atlético, neste sábado, em rodada do Campeonato Espanhol, o zagueiro Sérgio Ramos foi ao Twitter agradecer o apoio e dar uma mensagem de raça à torcida.

Na legenda de fotos impressionantes que mostam o estrago causado na pancada de Lucas Hernández, que o fez deixar o jogo antes do intervalo, Ramos legendou: "voltaria a sangrar uma e mil vezes mais por esse escudo e essa camisa. Obrigado a todos pelo carinho e pelo apoio".

O defensor ficou de fora das atividades deste domingo e deve ser reavaliado nesta segunda e também na terça, antes da partida contra o APOEL, em Nicosia, no Chipre, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. A diretoria do time espanhol informou apenas que o jogador "está em recuperação".

O Real Madrid é o segundo colocado do Grupo H, com sete pontos, atrás do líder Tottenham, que tem dez. Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às oitavas de final da Liga dos Campeões.

Veja o tuíte: