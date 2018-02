Sergio Ramos aposta em look ousado e volta a virar meme; confira

Em janeiro do ano passado Sergio Ramos explodiu o Twitter com o look exibido em um camarote do Santiago Bernabéu, no qual ele testemunhou a partida entre o Real Madrid e o Villarreal: o capitão da equipe, fora por lesão, usava uma roupa que deu o que falar.

Este sábado as vestimentas do zagueiro voltaram a ser assunto nas redes sociais e entre os próprios colegas de time do jogador. Até meme o defensor do Real Madrid virou.

A quatro dias do confronto europeu com o Paris Saint-Germain, Zinedine Zidane convocou todos os habituais titulares do Real Madrid para o jogo deste sábado com a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu, pela liga espanhola.

Confira algumas das repercussões abaixo:

Su atrofiado cerebro , se piensa que asiste a una fiesta de carnaval en lugar de ir a jugar un partido de fútbol pic.twitter.com/foFwjRw5Jv — Ruben Duro (@rubenalkarria) 10 de fevereiro de 2018

Fantástico el disfraz de monchito que se ha marcado Sergio Ramos! pic.twitter.com/V00sHCIz1g — Mike (@Mikkibones) 10 de fevereiro de 2018

Sergio Ramos ertzaintza da orain. pic.twitter.com/9FdwkdGFPy — Marc Lesan (@MarcLesan) 10 de fevereiro de 2018

Sergio Ramos anuncia nueva gira de AC/DC pic.twitter.com/V4yVG0ZNxH — Los Meconios (@LosMeconios) 10 de fevereiro de 2018