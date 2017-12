Sergio Ramos mostra coragem ao mergulhar ao lado de tubarões; veja

O capitão do Real Madrid mostrou que além de não se intimidar com os atacantes, ele também não tem medo de tubarão. Em suas redes sociais, Sergio Ramos divulgou um vídeo em que aparece nadando ao lado de tubarões-baleia, acompanhado de sua mulher. O zagueiro espanhol está curtindo seus últimos dias de férias, já que não viajou com o elenco a Los Angeles, local da preparação do Real Madrid para a temporada europeia.

"Uma experiência verdadeiramente incrível com o grande tubarão-baleia. Não para cardíacos", escreu Ramos na legenda do vídeo.

Una auténtica pasada la experiencia vivida con el gran tiburón ballena . ¡No apto para cardiacos! ¡Increíble! / A truly awesome experience with the great whale shark . Not for the faint-hearted! Incredible! @pilarrubio_oficial Uma publicação compartilhada por Sergio Ramos (@sr4oficial) em Jul 13, 2017 às 1:41 PDT