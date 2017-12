Sergio Ramos troca camisa do Real Madrid por sanduíche de lombo

Um fato curioso chamou atenção após a vitória do Real Madrid por 3 a 0 sobre a Real Sociedad no último domingo. O zagueiro Sergio Ramos, um dos grandes ídolos da torcida, se dirigiu à arquibancada lateral do estádio Santiago Bernabéu, na direção de um torcedor que pedia sua camisa.

Até aí, tudo normal. Porém, o mais inusitado do fato é que o tal torcedor segurava uma faixa, dizendo que trocaria a camisa do zagueiro por um lanche de lombo. O zagueiro não só se sensibilizou com o pedido, como cobrou o sanduíche e só foi embora depois que o madridita lhe entregasse o lanche. Será que estava gostoso?