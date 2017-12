Série de leilões no Reino Unido visa arrecadar R$ 40 mil para a Chapecoense

Uma série de leilões realizados no Reino Unido a partir desta quinta-feira buscam arrecadar fundos para as vítimas da tragédia com a delegação da Chapecoense, ocorrido no dia 29 de novembro. O principal item do evento foi uma chuteira customizada, confeccionada pelo fornecedor de material esportivo, com o escudo do clube. A chuteira, estilizada pelo designer Paul Jones, que trabalha para atletas da Premier, foi arrematada por cerca de R$ 1.500 reais. As doações e lances para outros produtos estão disponível no site www.gofoundme.com/ChapeUK e também foi criada a #ChapeUK.

A ação é liderada pela Associação de Jogadores Latino Americanos da Premier League (Lafa). Estão disponíveis pelas próximas semanas ainda camisas autografadas do Real Madrid, Manchester United, entre outros artigos que visam somar cerca de 10 mil libras (R$ 40 mil).