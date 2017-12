Sertanejo pede desculpas após postar foto com 'Palmeiras não tem Mundial'

Corintiano assumido, o cantor Belutti, que faz dupla com Marcos, provocou uma grande polêmica em suas redes sociais na madrugada desta sexta-feira. Presente no show de Elton John e James Taylor, no Allianz Parque, ele postou uma mensagem do evento e, ao final dela, escreveu a frase "Palmeiras não tem Mundial", bastante conhecida, já que é utilizada pelos torcedores rivais do alviverde para provocar. A atitude, obviamente, não pegou bem e o cantor passou a ser "bombardeado" por alguns fãs palmeirenses.

Mensagens como "anda tão sumido da mídia que para se promover tem que citar o nome do maior campeão do País e que tem estádio sem dinheiro público" e alguns xingamentos foram registradas em seu Twitter. Horas depois, porém, Belutti se mostrou arrependido do post e, além de apagá-lo, o substituiu com uma longa mensagem pedindo desculpas: "Todo meu respeito aos torcedores e ao Palmeires. Me desculpem a brincadeira de mau gosto!".

Todo meu respeito aos torcedores e ao @SEPalmeiras , me desculpem a brincadeira de mau gosto! pic.twitter.com/5y09ZEK6UT — Bruno Belutti (@belutti) 7 de abril de 2017

Apesar do pedido de desculpas, será que o cantor passará a ser "perseguido" pelos palmeirenses?