Setor de imprensa de estádio do Palmeiras terá nome de Osmar Santos

Um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos, Osmar Santos, que teve sua carreira interrompida por um grave acidente automotivo, ganhará uma homenagem digna de seu trabalho. O comunicador cederá seu nome para o centro de imprensa do Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

O local, inaugurado duas semanas atrás, no jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, pela Copa do Brasil, só terá um nome oficial a partir desta quarta, no clássico contra o Corinthians. A partir das 20h, o próprio Osmar estará presente ao local para receber a homenagem.