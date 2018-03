Sevilla e United 'declaram guerra' por ingressos da Liga dos Campeões

O Sevilla irá denunciar o Manchester United à Uefa por não fornecer aos seus torcedores ingressos suficientes para a partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões no estádio Old Trafford, informou o clube espanhol em comunicado nesta quarta-feira, 10.

Os dois clubes estão em crise desde que os espanhóis anunciarão que cobrarão 89 libras (R$ 388) dos torcedores visitantes ingleses na partida de ida, no Ramón Sánchez Pizjuán, em 21 de fevereiro. A diretoria do Manchester tentou convencer os adversários a diminuírem o preço dos ingressos, citando as 54 libras (R$ 235) cobradas dos torcedores do Liverpool na fase grupos da atual temporada.

Sem sucesso no apelo, o United comunicou por e-mail aos torcedores que comparam ingressos para a partida na Espanha que irá reembolsá-los da diferença de 35 libras (R$ 152) entre o preço atual e o cobrado do Liverpool. Além disso, os ingleses subiram para as mesmas 89 libras (R$ 388) as entradas dos espanhóis na partida de volta, em Old Trafford, em 13 de março.

"O Sevilla não aceitou abaixar significantemente o preço dos ingressos dos nossos torcedores para o que acreditamos ser um preço razoável", afirmou a diretoria inglesa no comunicado aos seus fãs. "Portanto, tomamos a difícil decisão de cobrar dos torcedores do Sevilla pela partida de volta no Old Trafford a mesma quantia pedida aos nossos torcedores fora de casa. Nós queremos que esse ato impeça que outros clubes aumentem o preço dos ingressos dos nosso torcedores visitantes."

A isso, o Sevilla afirmou que irá subsidiar as entradas dos seus torcedores no segundo jogo. "Sevilla irá garantir que nenhum sevillista pague um centavo a mais do que qualquer fã do Manchester United por ingressos semelhantes, como determina a regra da competição", declarou a diretoria.

Na reclamação formal que enviará à Uefa, a diretoria sevillista alega que os 2,995 lugares destinados aos seus adeptos representa somente 4,1% da capacidade do estádio, abaixo dos 5% exigidos pelo regulamento da Liga dos Campeões. / COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA REUTERS