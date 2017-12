Sevilla 'sequestra' novo reforço para fazer anúncio oficial

Mais uma vez, um clube europeu anuncia seu novo reforço de maneira criativa (mas com gosto um tanto duvidoso). O Sevilla "sequestrou" Jesus Navas para realizar o anúncio de sua volta. No vídeo publicado no Twitter oficial do time, nesta terça-feira, 1º, dois homens colocam um saco na cabeça do jogador e, então, o forçam a entrar no porta-malas de um carro. Os "criminosos" deixam o jogador dentro do Ramón Sánchez Pizjuán, estádio do clube.

Formado na base do clube, Jesús Navas volta ao Sevilla depois de quatro temporadas no Manchester City. O meio-campista é considerado ídolo no time espanhol, que defendeu entre 2003 e 2013 e conquistou duas Ligas Europa (2005/06 e 2006/07) e duas Copas do Rei (2006/07 e 2009/10).

Esse tipo de anúncio tem cada vez mais atraído os times europeus. Desde jogar videogame com seu próprio personagem no novo clube a ser vendedor na loja oficial, a criatividade tem rolado solta. Tanto que o Southampton, da Premier League, fez uma paródia dos vídeos de outros clubes, chamando-o de desnecessário e sem sentido.