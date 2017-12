Shakira enaltece atributos físicos de Piqué em novo single

Namore com alguém que te descreva como a Shakira descreve Piqué no novo single "Me Enamoré". A colombiana lançou na quinta, 5, sua nova música em homenagem ao relacionamento com o jogador do Barcelona, com quem tem dois filhos.

A letra traz diversos elogios a características físicas do jogador. "Olha que coisa bonita/ Que boca mais redondinha/ Gosto dessa barbinha", derrete-se a cantora. A música ainda conta um pouco da história do relacionamento dos dois.

"Minha vida começou a mudar na noite em que te conheci", conta um trecho. "Com você, eu teria dez filhos. Começamos por um par. Só digo isso para caso queira praticar".

Assista ao lyric video: