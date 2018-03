Show de horrores: Santos e Botafogo-SP têm festival de pênaltis perdidos

Parece que os jogadores do Santos e do Botafogo-SP realmente não estão encontrando o caminho para balançar as redes. Nesta quarta-feira, as equipes protagonizaram um show de horrores com um festival de pênaltis perdidos na Vila Belmiro.

Depois de mais um empate sem gols com o Botafogo, o Santos conseguiu avançar às semifinais do Campeonato Paulista, mas não brilhou na partida. Na disputa de pênaltis, o time alvinegro garantiu a vaga graças à falta de pontaria do time adversário, que isolou três cobranças.

O Santos, por sua vez, perdeu duas de suas cobranças, com Vitor Bueno e Lucas Veríssimo. A disputa terminou pelo placar de 3 a 1. Gabriel, Diogo Vitor e Arthur Gomes marcaram para a equipe santista.

O time do técnico Jair Ventura agora aguarda pela definição dos confrontos do Palmeiras com o Novorizontino e do Corinthians com o Bragantino para saber quem enfrentará nas semifinais. O São Paulo eliminou o São Caetano na terça-feira e também já está garantido na próxima fase da competição.