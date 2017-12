Show do PSG na Liga empolga internautas: 'Vai ser difícil parar esse trio'

Se o objetivo do Paris Saint-Germain é conquistar a Liga dos Campeões nesta temporada, podemos dizer que eles começaram muito bem esse plano. Nesta terça-feira, no primeiro jogo da competição, um convincente 5 a 0 fora de casa contra o Celtic com gols de Neymar, Mbappé e Cavani (duas vezes). Apesar de ser só a estreia, muita gente acha que o time francês já se coloca como favorito ao título e se rendeu em elogios ao trio de ataque.

Confira algumas reações:

olha esse time do psg, tá uma máquina filho — Paulo Henrique (@phrajada) 12 de setembro de 2017

PSG de Neymar metendo só 5 fora de ksa — Cristhian Beck (@cristhianbeck92) 12 de setembro de 2017

Psg pique Alemanha — Ragnar ⚔️ (@pedroserigni) 12 de setembro de 2017

#liganoge final da liga PSG X REAL pode printar!! — Chrys ♏️ (@Chrys_00) 12 de setembro de 2017

Parece grenal, mas é só psg x Celtic — só jonas (@Diona_tas) 12 de setembro de 2017

Parece grenal, mas é só psg x Celtic — só jonas (@Diona_tas) 12 de setembro de 2017

Vai ser difícil parar esse time do psg — Wesley Lima (@Wesleyffc) 12 de setembro de 2017

Selo Van Persie de qualidade, que homem! Se o PSG continuar assim, ser vice já é realidade — Mike O'neal (@JrNealSwaggy) 12 de setembro de 2017

O PSG tá brincando de jogar futebol. Que temporada! Que trio é esse! #NMC — Tatiana Raick (@tatiraick) 12 de setembro de 2017

PSG tá brincando em campo pai do céu vai ser difícil demais ganhar desses caras — Marcelinho (@MarcelinhoSarlo) 12 de setembro de 2017

Este último golo do Cavani... que matador. Que trio de ataque perigoso que o PSG juntou este ano — João Frederico Alves (@joaomfalves) 12 de setembro de 2017

Mano... esse PSG... o Neymar... QUE SAUDADE SO MEU EX — illuminati (@RenatoPiments) 12 de setembro de 2017