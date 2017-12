Shows de Justin Bieber quase causaram fechamento do Allianz Parque

Por conta do barulho excessivo causado pelas apresentações do cantor canadense Justin Bieber, no início do mês passado, a Prefeitura de São Paulo ameaçou fechar o Allianz Parque.

Segundo matéria publicada nesta terça-feira pelo ESPN.com.br, o governo municipal enviou autos em dois dias seguidos à administração do estádio devido ao descumprimento da Política de Silêncio Urbano, a Lei do PSIU. Os shows de Bieber aconteceram nos dias 1 e 2 de abril deste ano.

No documentos, a prefeitura pede que a Real Arenas Empreendimentos, empresa que administra o estádio, "providencie a adequação acústica do ruído produzido pelo Allianz Parque, nos termos da legislação própria, bem como cessar imediato sua emissão, sob pena de aplicação de novas multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016".

Após as notificações, a WTorre conseguiu na Justiça uma medida que evitou o fechamento da arena. À época, estavam marcados também as apresentações dos cantores Elton John e James Taylor.