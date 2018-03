'Siiiii!': Cristiano Ronaldo repete comemoração após vitória sobre PSG, assista

O Real Madrid conseguiu mais uma vitória avançou na Liga dos Campeões com gol de Cristiano Ronaldo, o que não é nenhuma novidade. Dessa vez, a vítima foi o PSG de Neymar. Depois de outra atuação decisiva, o craque português repetiu uma de suas comemorações características, o "Siiiii!", em momento gravado pela equipe do clube espanhol.

A primeira vez que CR7 fez essa comemoração foi após conquistar sua quarta bola de ouro. No momento, muitos foram tomados de surpresa e consideraram o ato estranho, mas, com a repetição da comemoração, acostumaram-se. Outra comemoração comum do jogador é repetir as palavras "eu estou aqui" após marcar um gol.