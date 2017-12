Silêncio absoluto! Times ingleses fazem um minuto de silêncio a Chapecoense

Não é só fora do campo que a Chapecoense está sendo homenageada. No confronto das quartas de final da Copa da Liga Inglesa entre Hull City e Newcastle, foi feito um minuto de silêncio lembrando a tragédia que matou pelo menos 75 pessoas no avião que levava o time catarinense a Medelín para jogar a primeira partida da final da Copa Sul-Americana. No jogo entre Liverpool e Leeds no Anfield, também foi respeitado um minuto no mais absoluto silêncio.