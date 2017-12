Na Inglaterra, sinalizador em campo artificial provoca princípio de incêndio

Cada vez mais comum em campeonatos de futebol, os campos de grama artificial possuem alguma peculiaridade antes inéditas às gramas naturais. Por exemplo, o quique e a velocidade de bola. Nesta sexta-feira, 3, os torcedores ingleses descobriram mais uma diferença desta superfície.

Antes do início da partida entre Hyde United e MK Dons, no estádio Ewen Fields, válida pela fase de 64avos de final, alguém jogou um sinalizador no campo. O detalhe é que, como o campo é de plástico, a grama começou a pegar fogo. Além de retirar o sinalizador de campo, os fiscais do estádio tiveram que usar um extintor para apagar as chamas.

Os árbitros da partida foram até o local, observaram o estrago e, apesar do pequeno incêndio, avaliaram que o gramado tinha condições de jogo. Com a bola rolando, o MK Dons, que disputa a League One, equivalente à terceira divisão inglesa, venceu por 4 a 0 o Hyde United, clube semiprofissional que joga na Division One North, a oitava divisão.

