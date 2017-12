Site brasileiro já vende camisa 10 de Neymar no PSG por R$ 270

Já estava à venda na internet a nova camisa 10 de Neymar no Paris Saint Germain, mesmo antes de o brasileiro ser anunciado oficialmente na nova equipe. A camisa sai por R$ 270 na Netshoes, loja online especializada em artigos esportivos.

"Aqui na Netshoes você já pode torcer pelo Neymar com a camisa nova do PSG! Garanta a sua aqui", disse o Twitter oficial da empresa. A camisa leva o número 10, que foi cedido pelo atacante argentino Pastore ao novo companheiro de time, e a inscrição "Neymar Jr.".

Hoje pela manhã, torcedores do Barcelona revoltados com a saída do jogador postaram em redes sociais vídeos ateando fogo à camisa de Neymar no clube espanhol. Algumas foram até mesmo parar dentro de uma churrasqueira. Já outros postaram fotos jogando a camisa do brasileiro no lixo.

Vale lembrar que a loja oficial do Barcelona não vende mais a camisa de Neymar.