Site de pornografia vira patrocinador de equipe de futebol nos EUA

O Washington Square FC, time de futebol dos Estados Unidos, virou sensação na internet após fechar acordo com um novo patrocinador. A equipe agora estampa em sua camisa a marca do site de pornografia "RedTube". A parceria fez tanto sucesso que o clube e o site lançaram a hashtag #RedTubeArmy, para promover o patrocínio na rede.

O clube já recebeu um convite para participar de um programa de TV do México e tem recebido mensagem de todas as partes do mundo com pessoas interessadas em adquirir a camisa do Washington Square, tanto que eles criaram uma página para receber os pedidos até o dia 19 de junho. Além disso, a parceria planeja colocar no ar um site com produtos exclusivos

Fundado em 2013, o time joga na Liga Estadual de Futebol de North Eastern Bay da América, sendo promovido a Segunda Divisão na temporada passada.