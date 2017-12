Site do Manchester United é o mais popular do futebol mundial

Levantamento realizado pela UEFA revelou que o Manchester United é o time com maior número de acessos em seu site oficial, superando até mesmo os dois gigantes espanhóis. Na última temporada, o United teve quase 8,5 milhões de visitas mensais, seguido de perto pelo Arsenal (8,5 milhões) e Liverpool (7,7 milhões). O Chelsea também aparece entre as dez primeiras colocações e o campeão inglês Leicester ocupa a 13ª posição, com 1,3 milhões de acessos. Real Madrid (7,2 milhões) e Barcelona (6,3 milhões) completaram as cinco primeiras colocações.

O clube não europeu melhor colocado é o time egípcio Al Ahly, que ficou na 11ª posição, a frente de times como PSG, Manchester City, Juventus e Tottenham. O único time brasileiro entre os vinte primeiros é o São Paulo, ocupando a 16ª colocação.