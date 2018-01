Site especializado cria aposta sobre casamento de Neymar e Bruna Marquezine

Neymar e Bruna Marquezine reescreveram um novo capítulo da novela em que o namoro dos dois se transformou após passar o réveillon juntos em Fernando de Noronha. Aproveitando a volta do casal, o Bodog, site especializado em apostas, publicou uma cotação para os assinantes arriscarem dinheiro sobre a possibilidade do craque do Paris Saint-Germain pedir a atriz em casamento ainda neste ano.

No site há três opções. A primeira diz que Neymar pedirá Marquezine em casamento até dia 31 de junho. Essa é a opção mais vantajosa e paga R$ 6 a cada real investido. A segunda opção diz que o pedido vira até o último dia de 2018 e o ganho é de R$ 1,50 a cada real. A última opção é de que o pedido não irá acontecer esse ano. Nesse caso, o apostador ganha R$ 0,67 a cada real investido. Portanto, se aposta R$ 100, ganhará R$ 66,70, mais o valor investido.