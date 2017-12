Site especializado vaza possível camisa da seleção para Copa da Rússia

Portal especializado em camisas de futebol, o Footy Headlines divulgou, neste final de semana, uma imagem de como dever a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia, em 2018.

Ao invés de um visual mais limpo e sem estampas, o design terá um desenho geométrico partindo do escudo, no lado esquerdo do peito, em tons mais claros e mais escuros de amarelo. Como de costume, o "swoosh", como é chamado o logo da Nike, fica do lado direito, em verde.

Detalhes de gola, mangas e barra não foram apresentados pelo site. Seguindo tradição histórica, o calção será azul e as meias, brancas.

De acordo com o portal, os uniformes serão divulgados oficialmente pela fornecedora americana em março de 2018, um mês antes da competição na Rússia. Além do Brasil, o Footy Headlines também adiantou os possíveis desenhos dos uniformes da Portugal, Inglaterra, Alemanha, Itália, Rússia, Espanha, Argentina, Costa do Marfim, entre outras.

A última vez que a seleção brasileira utilizou um uniforme estampado em uma Copa do Mundo foi durante a campanha do tetracampeonato, em 1994, no Estados Unidos. Na ocasião, a inglesa Umbro estampou três escudos grandes da CBF em tom mais escuro de amarelo por toda a camisa. As imagens foram em homenagem aos três títulos mundiais conquistados anteriormente pelo País, em 1958, 1962 e 1970.