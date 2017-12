Site especializado vaza imagem da possível bola da Copa da Rússia

O site Only Ball in Game (Obig) vazou a bola oficial da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Como ocorre em todas as edições da Copa do Mundo desde o mundial do México-1970, a bola será produzida pela Adidas.

O nome da bola da Copa da Rússia retoma uma antiga tradição: ela se chama Telstar-18, e trata-se da teceira bola com um nome semelhante utilizada na história dos mundiais, depois da Telstar de 1970 e da Telstar Duralast, da Copa de 1974, na Alemanha.

O design da bola também será diferenciado: ela terá, em algumas partes, um desenho formado por quadrados multicoloridos, que formarão diferentes formas em campo. A Telstar-18 será formada por alguns painéis com gomos agrupados seis a seis, fórmula que hpa foi testada na bola do mundial sub-20 na Coreia do Sul.

Todos os logotipos, incluindo os da Adidas, o da Copa do Mundo e o do nome da bola terão a cor dourada.

Confira: