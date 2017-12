Site indiano confunde Rodriguinho do Corinthians com cantor e 'zera' a internet

A zoeira, ela realmente não tem limites. Mas fez com que um dos assuntos mais falados no Brasil nesta segunda-feira fosse um site indiano. Tudo isso porque o Absolute India se confundiu ao divulgar a informação sobre o interesse de um clube chinês no meia Rodriguinho, do Corinthians. Ao invés de utilizar uma foto do jogador de 28 anos, o site postou uma imagem do cantor de mesmo nome, que ficou famoso nos anos 90 liderando o grupo de pagode "Os Travessos".

O equívoco, é óbvio, não passou despercebido pelo público, que se divertiu muito com o fato. "Eles querem show durante o futebol. Por isso a especulação por Rodriguinho", disse um torcedor corintiano do Twitter, que, apesar da boa temporada feita por Rodriguinho em 2016, declarou torcer para o acerto acontecer e o time embolsar algum dinheiro para ir atrás de outras contratações.

Confira outras reações no Twitter:

A China esta com tanto dinheiro, que jogou um pouquinho, contrata. Não importa mesmo se o Rodriguinho é pagodeiro ou jogador de futebol. pic.twitter.com/Uof6H9phbE — O QUE SOBROU (@pauloekelerosa) 2 de janeiro de 2017

O site tá falando sobre o Rodriguinho do Corinthians, mas usaram a foto do Rodriguinho d'Os Travessos. pic.twitter.com/i4otfCWKWB — Peterson Rodrigues (@wtfpeter) 2 de janeiro de 2017