Site lança aposta sobre o que Claudio Bravo vai lanchar no banco do City

Claudio Bravo retornou ao banco de reservas do Manchester City nessa terça-feira, 21, após ter recebido uma chance do técnico Pep Guardiola no fim de semana, pela Copa da Inglaterra. Aposta pessoal do técnico, o goleiro chileno está sendo tão criticado pela torcida que a zoeira chegou até nas casas de apostas.

No Twitter, o site inglês Boyle Sports lançou o desafio: se Bravo comesse uma torta durante a partida, o apostador ganharia 50 euros a cada libra investida. A ideia é uma referência a outro arqueiro reserva, Wayne Shaw, do Sutton United, que deixou a equipe na terça-feira, 21, após ter deliberadamente comido uma torta para vencer uma aposta.

Além da zoeira, o chileno ainda teve que encarar o bom desempenho do novo titular, o argentino Willy Caballero, que defendeu um pênalti na vitória por 5 a 3 sobre o Mônaco, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Veja o post da casa de apostas: