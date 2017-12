Site leiloa camisa usada por Felipe Melo em briga com uruguaios

O site especializado em leilões de camisas de futebol Bazar Sports colocou à disposição a compra da camisa do Palmeiras usada por Felipe Melo na fatídica partida contra o Peñarol, no Uruguai, que terminou em confusão generalizada no gramado do estádio Campeón del Siglo.

Na ocasião, o jogador palmeirense foi perseguido por diversos adversários e, após diversas ameaças, desferiu um soco no rosto de Mathias Mier, camisa 10 do time uruguaio.

Com lance inicial em R$ 350, a camisa está cotado agora em R$ 470. O leilão está programado para acabar em 20 dias (e pode ser acessado aqui), no entanto, qualquer fanático que quiser garantir a peça poderá encerrar as negociações oferecendo o preço máximo de R$ 15 mil.

Mantido pelo próprio Felipe Melo, o site é de cunho beneficente e atende a diferentes causas. As peças disponíveis para leilão geralmente são doadas por clubes, jogadores e pessoas ligadas ao esporte.

