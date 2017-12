'Borja não faz gol': site mostra quanto tempo atacante está sem marcar

O portal “Borja não faz gol” tem um relógio no centro da tela que faz a contagem em tempo real de quantos dias, horas, minutos e até segundos o colombiano está sem marcar. A última vez que o atacante balançou as redes foi na partida de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, em 7 de abril, na vitória por 3 a 0 sobre o Grêmio Novorizontino.

O Palmeiras pagou R$ 33 milhões para ter Miguel Borja em seu elenco, contratação mais cara da história do clube paulista. Mas, apesar de chegar com status de astro, o colombiano ainda não conseguiu corresponder a expectativa da torcida e ao investimento feito pelo time. Borja marcou apenas 4 vezes e o baixo rendimento fez ele até perder a posição de titular para Willian Bigode na derrota para o Jorge Wilstermann (BOL), na quarta-feira, pela Libertadores.

Outro que não agradou nesse início de temporada foi o treinador Eduardo Baptista que foi demitido na noite dessa quinta-feira. O clube revelou interesse pela volta do ex-técnico Cuca, mas ainda não se sabe ao certo se o campeão brasileiro em 2016 está disposto a assumir o clube no momento.