Site 'queima largada' e vende ingressos para 'final' entre São Paulo e Palmeiras

O site Total Acesso, que vende ingressos para os jogos do São Paulo, cometeu uma gafe nesta quarta-feira e, horas antes do jogo de volta entre o clube tricolor e o Corinthians, anunciou o início das vendas para uma possível final entre o time de Diego Aguirre e o Palmeiras, no sábado. Fontes ligadas ao clube confirmaram a veracidade da informação.

O Palmeiras já está classificado para a decisão, mas o São Paulo precisa pelo menos empatar com o Corinthians na arena em Itaquera na noite desta quarta para ir à final, depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0. Uma vitória corintiana por um gol de diferença leva a partida para os pênaltis e, com dois ou mais gols de diferença, o Corinthians avança.

Após centenas de reclamações nas redes sociais, o site tirou a página da venda de ingressos do ar no início da noite.