Site vaza imagem da camisa da seleção brasileira para a Copa da Rússia; veja

Para quem está ansioso em saber como será a camisa da seleção brasileira para a Copa da Rússia, o site Footyheadlines, especializado em uniformes, vazou imagens do manto reserva da equipe de Tite nesta quarta-feira.

A principal novidade são as estrelas espalhadas na camisa e os diversos tons de azul usados no uniforme. Perto da gola é possível identificar a frase: "Você é a seleção". Em uma versão anterior exibida no mesmo site, mostrava apenas uma grande estrela azul próxima ao escudo da seleção.

As camisas oficiais da Nike devem ser lançadas apenas no fim deste mês. Segundo a publicação, o uniforme principal tem tudo para seguir o mesmo padrão do reserva.

Vale lembrar que a Adidas já divulgou oficialmente as camisas das suas seleções principais, como Alemanha e Argentina. Assim como a Puma, que em dezembro já exibiu os mantos das seleções do Uruguai e da Suíça.

Veja a imagem: