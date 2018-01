Site vaza prováveis novas camisas de Barcelona e Paris Saint-Germain

Com a chegada do ano novo, começam a se especular como serão os novos uniformes utilizados pelos clubes. E o Footyheadlines, site especializado no assunto, se adiantou e revelou os prováveis modelos do Barcelona e Paris Saint-Germain.

A camisa do clube catalão seguirá o modelo tradicional grená e azul, mas as listras da próxima camisa do Barcelona terão as mesma espessuras, diferentemente da camisa atual.

Segunda a publicação, o PSG fará uma modernização na já tradicional faixa vertical localizada no centro da camisa. O corte deve seguir o mesmo das camisas das seleções, com mudanças na gola.