Site vaza suposta camisa do Brasil para Copa do Mundo da Rússia

A Copa do Mundo da Rússia está cada dia mais próxima, até o momento 23 seleções já garantiram vaga para o mundial. Algumas seleções classificadas já divulgaram os uniformes que usarão na competição. O Brasil ainda não revelou como ficará a amarelinha, mas o site especializado Footy Headlines, que acertou vários modelos que foram lançados, divulgou imagens de como deve ser o fardamento do Brasil para a Copa de 2018.

Primeiramente, havia sido divulgado que a camisa teria um desenho geométrico partindo do escudo, no lado esquerdo do peito, em tons mais claros e mais escuros de amarelo. Mas agora as imagens mostram que não há muitos detalhes diferentes, além dos riscos no pano e do formato da gola. Também chama atenção o amarelo vivo, embora o uniforme digitalizado nem sempre reproduz exatamente o tom do tecido.

Seguindo tradição histórica, o calção será azul e as meias, brancas. A camisa deverá ser lançada oficialmente pela Nike apenas em março.