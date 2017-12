Só falta o Mickey? Tatuagem de Marinho anima torcedores do Flamengo

Durante o anúncio de Darío Conca como novo jogador do Flamengo, o clube, através de suas redes sociais, criou a tag #SóFaltaOMickey, em alusão a uma foto promocional da Florida Cup em 2015, em que aparecem o meia argentino, na época com a camisa do Fluminense, o atacante Paolo Guerrero, que era jogador do Corinthians e hoje é o camisa 9 do time carioca e Mickey Mouse, personagem símbolo da Disney, patrocinadora do torneio preparatório.

Porém, o que ninguém esperava é que, segundo a imaginação de torcedores, o Mickey a que o Flamengo se referia pode, na verdade, ser o atacante Marinho, que brilhou com a camisa do Vitória e é alvo do rubro-negro para a disputa da Libertadores em 2017. Tudo isso porque alguns afixionados pelo clube encontraram, em uma das fotos do jogador no Instagram, uma tatuagem de Mickey Mouse em seu corpo. A partir daí, começaram a chover comentários nas redes sociais do atleta para ele jogar no Flamengo. "Cara, vem ser feliz no Flamengo. Não perde temp,o a nação te espera e que ver você brilhar com nossa camisa. Vem pra Libertadores com a gente. São mais de 40 milhões de torcedores te esperando!", disse um torcedor.

Além das mensagens quase que implorando para que Marinho decida atuar no Flamengo em 2017, a tag #SóFaltaOMickey tomou conta de suas publicações e, no Twitter, chegou a ser um dos assuntos mais comentados entre terça e quarta-feira.