Só quatro países do mundo não verão clássico entre United e City

Um dos maiores clássicos do futebol mundial, entre Manchester United e Manchester City, neste domingo, será visto pelo mundo (quase) todo.

É isso mesmo: segundo informações do portal britânico Daily Mail, dos 197 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), só quatro não passarão a partida, válida pelo Campeonato Inglês (Premier League), ao vivo pela TV, a partir das 11h (de Brasília).

São eles: Cuba, Coreia do Norte, Moldávia (que fica entre a Ucrânia e a Romênia, no Leste Europeu) e São Cristóvão e Nevis (país formado por duas ilhas, na região do Caribe).

O Mail informa que o clássico inglês deve registrar um novo recorde de audiência na Premier League, com mais de 4 milhões de espectadores acompanhando ao vivo. Foi esse o público registrado na temporada 2011-12, quando o City venceu o rival por 1 a 0.

O jogo deste domingo também é especialmente atraente porque as duas equipes lideram o Campeonato Inglês: o City aparece na ponta, com 43 pontos, oito a mais sobre o United, com 35.