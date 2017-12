'Sobras' do casamento de Messi serão doados para entidades beneficentes

As bebidas e alguns alimentos que sobraram do casamento de Lionel Messi e Antonela Roccuzzo foram doados nesta quinta-feira para fundações beneficentes, através do Banco de Alimentos de Rosario. A informação foi confirmada por Pablo Algrain, diretor-executivo da instituição, que classifica donativos que ficam fora do circuito comercial e o distribui.

"Explicamos ao cerimonial de que poderíamos receber refrigerantes e 'snacks', mas que as bebidas alcoólicas teríamos que trocar por dinheiro, já que não podemos distribuí-las", afirmou Algrain. O dirigente explicou que tentará fazer encontrar um "bar ou restaurante" que compre as bebidas alcoólicas.

De acordo com informação publicada no site oficial, o Banco de Alimentos de Rosario já distribuiu mais de 3,4 mil toneladas de alimentos para 188 entidades beneficentes diferentes.