Sobrevivente de acidente da Chapecoense se casará nesta sexta-feira

O embaixador da Chapecoense Jakson Follmann e a profissional de Educação Física Andressa Perkovski celebram no próximo dia 20 de outubro, em Chapecó, o tão sonhado casamento que teve que ser adiado em 2016 por conta da tragédia envolvendo a delegação do time. Organizado pela Expo Noivas & Festas com a parceria de mais 40 expositores, que se sensibilizaram com a história de amor do casal e doaram todos os serviços e produtos.

"É uma responsabilidade grande elaborar um evento como esse, pois sempre tivemos como principal objetivo intensificar, em cada detalhe, a esperança, o milagre, o amor, a fé e a união, mostrando para os convidados e para o mundo, que uma segunda chance deve ser comemorada em grande estilo, com emoção e alegria", afirma Monica Freitas, diretora da Expo Noivas & Festas. Por isso todos os parceiros não mediram esforços para atender os desejos dos noivos e realizar o tão sonhado casamento planejado pelo casal.

A cerimônia religiosa acontecerá na Catedral Santo Antônio e celebrada pelo padre François Cousseau. Após a celebração, os noivos recebem os convidados na CDL Sede Campestre (Câmara de Dirigentes Lojistas).

Além disso, as flores utilizadas na decoração para o casamento serão doados para uma cerimônia comunitária promovida com 17 casais, que acontecerá no dia seguinte, 21 de outubro, em Abelardo Luz.