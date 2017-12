Sobreviventes de acidente da Chape 'concentram' junto com atletas da seleção

O jogo entre Brasil e Colômbia é uma grande homenagem à Chapecoense, que perdeu grande parte de seu elenco em um acidente aéreo na véspera do confronto com o Atlético Nacional, na final da Sul-Americana. E o clima de comoção começou antes mesmo da bola rolar, já que atletas como Follmann e Neto, sobreviventes da tragédia, se reuniram junto com os atletas da seleção que participam do jogo.

Além de serem homenageados e saudados por todos, os dois conversaram com os jogadores do Brasil e serviram como uma motivação a mais para Robinho, Diego e companhia. O goleiro Jackson Follmann, que foi obrigado a amputar a perna direita depois do acidente, bateu um papo com Taffarel, histórico goleiro da seleção, campeão do mundo em 1994.