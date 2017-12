Sobrinho de Cristiano Ronaldo faz gol e imita craque na comemoração

A clássica comemoração de Cristiano Ronaldo é uma das mais imitadas por jogadores profissionais e amadores. Dessa vez, o craque português serviu de inspiração para o seu sobrinho Dinis, de sete anos. A irmã mais velha do CR7, Kátia Aveiro, publicou em seu Instagram um vídeo em que seu filho marca um gol em um jogo infantil do clube português Belenenses. E para comemorar, o garoto imitiu o tio, com direito a grito semelhante ao dado pelo jogador ao receber a Bola de Ouro, em 2014.

"E tem como não sentir orgulho deste meu piolho?", escreveu a mãe na publicação. "Se puxar pro tio vai ser gênio", comentou um seguidor.