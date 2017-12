Soco de Felipe Melo e dança de Mina no vestiário repercutem nas redes sociais

A boa atuação do Palmeiras sobre o Peñarol, na noite desta quarta-feira, ficou em segundo plano após o apito final do árbitro. Contrariados pelas duas derrotas para o alviverde, os uruguaios iniciaram uma confusão dentro de campo que se estendeu até os vestiários.

A principal imagem do episódio é a reação de Felipe Melo à provocação de Matias Mier. Depois de correr atrás do brasileiro, o camisa 10 do Peñarol recebeu socos do brasileiro e ficou sem entender nada. Depois, em clima aparentemente mais tranquilo, ele acompanhou Melo até a porta do vestiário.

Outra cena, agora engraçada, foi a de Yerry Mina dançando no túnel para os vestiários do Palmeiras. O colombiano rebolou para atiçar ainda mais o pessoal do Peñarol.

Bom dia!!! Hj acordamos igual ao mina: pic.twitter.com/Xvh1dydu5p — bortolotti (@wbortolotti) 27 de abril de 2017

Galvão narrando os socos do Felipe Melo passando pela sua TL pic.twitter.com/fWFSFLAMSv — Sem Clubismo (@SemClubismo_FC) 27 de abril de 2017

Filmaram só o Felipe Melo? pic.twitter.com/dee2BTHKQy — Olé do Brasil (@Oledobrasil) 27 de abril de 2017

O cara praticamente implorou por um soco do Felipe Melo. Não duvido ter chamado de macaco entre outras coisas. Tomou bonito! — Doentes por Futebol (@DoentesPFutebol) 27 de abril de 2017

"Se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, eu vou dar" Felipe Melo homem de palavra! pic.twitter.com/WVpitONTIt — PL DA DEPRESSÃO (@pldadepressao) 27 de abril de 2017

Felipe Mello! Macho, consciente e líder, nocauteou os jogadores do Penãrol na bola, na calma e no murro! Foi grande sua noite! pic.twitter.com/WZnWMs0MnU — Milton Neves (@Miltonneves) 27 de abril de 2017

Desculpem os paladinos do politicamente correto no futebol mas o Felipe Melo REPRESENTOU. Defendeu seu clube e não levou desaforo para o BR. — Daniel Perrone ♔ (@danielperrone) 27 de abril de 2017

"Se tiver que dar tapa na cara de Uruguaio, eu vou dar." - Felipe Melo. Na verdade foi um soco, mas com responsabilidade. Hahahahaha pic.twitter.com/Nih7bGOBWC — SEPalmeirense (@SEPalmeirense) 27 de abril de 2017

Felipe Melo: 'Se tiver que dar tapa na cara de uruguaio, vou dar'. E deu. pic.twitter.com/lZThdQAaHg — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) 27 de abril de 2017

Conta fake de Neymar

OLHA O FELIPE MELO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKJJJJKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKKLKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKIKKKKKKKKK MUITA OUSADURA — Neymar Jr (@neymarjrtriste) 27 de abril de 2017