Sonha fazer a festa de seu filho no estádio do Palmeiras? Agora é possível

Além de entreter e proporcionar momentos de diversão e emoção para os torcedores de todas as idades, o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, acaba de ganhar uma opção para ser inesquecível também para as crianças, que ainda estão aprendendo a amar o clube do coração: agora é possível comemorar seu aniversário no estádio.

Assim como faz o Morumbi, que tem um buffet infantil dentro das arquibancadas do estádio, o pequeno palmeirense também pode cumprir esse jogo. Para isso, o estádio não pode receber jogos ou então algum evento, como shows musicais. Nessas outras datas, é possível alugar um dos 12 espaços para eventos com valores que variam de R$ 10 mil, para uma sala de 200 m², a até R$ 100 mil para o anfiteatro de 1.200 m² localizado atrás de um dos gols.

Além do lugar especial, as crianças ainda têm a possibilidade de uma emoção inesquecível, como jogar bola em um campo de tamanho reduzido ao lado do gramado da arena. No pacote das festas infantis, já está incluído os serviços de segurança e limpeza, além de uma estrutura com cerca de 15 atrações, incluindo brinquedos infláveis, e uma equipe de monitores.

Para quem tiver interesse de realizar a festinha de seu filho dentro do estádio palmeirense, é só entrar em contato pelo e-mail ciadotomate@ciadotomate.com.br para saber mais informações.