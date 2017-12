Sonha em jogar bola ao lado dos ídolos de seu clube? Agora isso é possível

Todo mundo que gosta de bater uma bolinha sempre sonhou em jogar ao lado de alguns de seus ídolos, não é mesmo? O que era impensável até outro dia, agora será realidade para uma porção de torcedores que irá, na manhã de sábado, ao Playball Pompeia, na zona oeste de São Paulo.

A proposta é oferecer aos frequentadores assíduos do local a oportunidade de jogar contra ex-jogadores de seus times do coração e até da seleção brasileira. Vampeta, Viola, Ronaldo Giovanelli, Muller, Aguinaldo, Biro Biro, Dagoberto e Nilson formarão a equipe dos Craques de Sempre.

A confraternização, característica entre amigos que se reúnem para jogar uma partida de futebol, uniu ídolos e fãs nas unidades da Playball nas edições anteriores do evento e o projeto, que teria edições limitadas, deu tão certo que está sendo expandido: "A ideia inicial do Bate Bola era cinco jogos entre os Craques de Sempre e nossos frequentadores. Mas o retorno superou nossas expectativas e decidimos continuar. Os ex-jogadores também se envolveram com o projeto e isso nos motivou a criar essa nova edição", explicou Sandra Franco, responsável pela ação.