Sonhando com Luis Fabiano, Vasco enfrenta concorrência da Ponte Preta

Próximo do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Vasco busca reforçar seu elenco para a próxima temporada. Livre no mercado, Luis Fabiano é a bola da vez para a diretoria cruzmaltina. Os cariocas, entretanto, contam com a concorrência da Ponte Preta.

Responsável por revelar o atacante, a equipe de Campinas sempre sonhou em repatriá-lo, mas sempre esbarrou na grande concorrência. Desta vez, depois que o veterano de 36 anos anunciou que não seguirá no Tianjin Quanjian, da China, o desejo voltou à tona.

Dono de 23 gols em 29 partidas na segunda divisão chinesa, o Fabuloso nunca escondeu sua vontade de encerrar a carreira na Ponte. Por lá, foi vice-campeão da Copa São Paulo em 1998, terminando em segundo lugar na artilharia do torneio, com cinco gols.