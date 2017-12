Sorín cumpre promessa e pinta barba de azul para homenagear o Cruzeiro

O ex-jogador do Cruzeiro Sorín cumpriu a promessa e fez uma homenagem ao clube onde encerrou a carreira, depois da conquista do título da Copa do Brasil, na última quarta-feira: ele pintou a barba de azul e criou até uma hashtag - #Sorinbarbaazul.

A "saga" da barba azul foi publicada no Instagram oficial do ex-jogador, e mostra em vídeos e fotos do processo de "descoloração" da barba até a aplicação da tinta.

Sorín foi jogador do Cruzeiro entre 2000 e 2004, quando foi emprestado para clubes da Europa antes de retornar de vez para o time mineiro em 2008 e encerrar a carreira ali em 2009, antes de virar comentarista esportivo.

O ex-jogador de futebol esteve no Mineirão para torcer pela equipe contra o Flamengo, na final, e comemorou muito o título após a vitória nos pênaltis.

Confira o vídeo: