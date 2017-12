Sorín promete pintar barba de azul se Cruzeiro vencer a Copa do Brasil

Na véspera da grande final da Copa do Brasil, entre Cruzeiro e Flamengo, que acontece nesta quarta-feira, 27, no Mineirão, um dos maiores ídolos da história do clube mineiro lançou uma promessa. Por meio de sua conta no Instagram, o ex-lateral esquerdo Juan Pablo Sorín afirmou que, caso o time celeste seja campeão, pintará sua farta barba de azul.

"Sorín barba azul. Já está bombando. É uma brincadeira, mas tem a ver com o que eu sinto. Sou natural, sou verdade. Tomara que a barba fique azul na quinta-feira", declarou Sorín ao portal GloboEsporte.com, na terça, 26.

Essa é a minha promessa!!! Vem junto amanhã na torcida #sorinbarbaazul #capitãobarbaazul vamoooo!!! #Final #copadobrasil

Ao lado de outros ex-jogadores do clube, o argentino esteve presente em um evento com torcedores no "Reduto Azul", bar da região centro-sul de Belo Horizonte. Além de interagir com os ídolos e as mascotes, Raposa e Raposinho, os cruzeirenses também puderam observar os quatro troféus da Copa do Brasil já conquistados pelo clube, em 1993, 1996, 2000 e 2003.

Contratado pelo Cruzeiro em 2000, Sorín defendeu o clube até 2002. Neste período, conquistou uma Copa do Brasil, em 2000, e duas Copas Minas-Rio, em 2001 e 2002. Emprestado para Lazio, Barcelona e Paris Saint-Germain, ele encerrou seu contrato com o clube em 2004. Quatro anos depois, voltou a Belo Horizonte para encerrar a carreira. Nesta última passagem, foi campeão mineiro, em 2009.

Em toda a história do Cruzeiro, Sorín é o quarto estrangeiro com o maior número de partidas pelo clube, com 127 jogos. À frente dele estão o uruguaio De Arrascaeta, com 131, o chileno Maldonado, com 137, e o argentino Perfumo, com 147.