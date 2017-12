Sorín surpreende telespectadores e anuncia saída da ESPN Brasil

Nos minutos finais do "Resenha ESPN" deste domingo, 20, Juan Pablo Sorín anunciou que, após cinco anos de parceria, deixará a ESPN Brasil. Segundo o Blog do Menon, no UOL Esporte, a fala do argentino pegou até a própria emissora de surpresa, já que a direção planejava dar a informação nos próximos dias.

Sorín e a ESPN Brasil não entraram em acordo em relação aos termos de uma renovação de contrato. Ainda de acordo com Menon, as negociações trataram de aumento nas participações do ex-jogador em outros programas e também sobre questões salariais.

Um dos principais trunfos de Sorín na emissora foi o comando justamente do "Resenha ESPN". A atração conta com apenas um jornalista, André Plihal, e tem elenco formado apenas por jogadores e treinadores, aposentados ou em atividade.

Dos ex-jogadores fixos que se revezam a cada edição do programa estão Djalminha, Alex, Fabio Luciano, Amoroso e Luizão. Antes de acertar com o SporTV, Muricy Ramalho também era presente constante no "Resenha". Entre os convidados que já estiveram na atração estão Tite, Ronaldo Nazário, Romário, Lucas Moura, Lucas Lima e Cafu.

“São cinco anos na ESPN. Foram anos excelentes, anos incríveis, de muito crescimento profissional. Queria muito falar com vocês, agradecer a cada um de vocês nas suas casas, a cada um dos integrantes do 'Resenha', a cada um dos meus amigos jogadores, todos que passaram, uns foram embora outros ficaram... o Rodrigo (Rodrigues), a todos os câmeras e a toda a produção”, afirmou Sorín, se lembrando do primeiro apresentador do programa, antes de André Plihal.

“Por que estou falando sério? Na verdade estou muito feliz por tudo que a gente conseguiu. Todos sabem que sou diretor da Elisprodutora, que criamos esse programa já há três anos. Mas meu contrato termina semana que vem. Então teremos esse 'Resenha' e mais o próximo com a minha presença”, continou.

E completou: “Estou muito feliz, muito orgulhoso de ter feito e conseguido ter um programa de jogadores, que o jogador tenha a sua voz, que consiga se manifestar como é, com suas emoções, suas imperfeições, suas histórias de vida, superação, é muito legal. Mostrando um pouco a família e mostrando como é a nossa vida no dia a dia. Fui e continuo sendo jogador de futebol pelo resto da minha vida".