Sorridentes após derrota, Malcom e mais 2 brasileiros são repreendidos na França

Os jogadores brasileiros Malcom, Jonathan Cafu e Otavio foram convocados para uma reunião disciplinar com a diretoria do Bordeaux, nesta quarta-feira, 17. O trio causou polêmica no clube ao aparecerem em um vídeo dando risadas na saída do estádio Matmut Atlantique depois da derrota por 2 a 0 para o Caen, na véspera.

No vídeo, os jogadores aparecem ao lado de suas companheiras se divertindo, menos de uma hora depois da derrota que pode ter decretado a demissão do técnico Jocelyn Gourvennec. A gravação acontece em meio a uma grande crise no Bordeaux, que, nas últimas 16 partidas, contando Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga, perdeu 13 deles, com outras duas vitórias e um empate.

Em nota, o clube afirmou que a gravação se trata de uma "falta de maturidade, solidariedade e respeito com a instituição e todos os seus membros".

Em nota, o clube declarou condenar "veemente o vídeo publicado na terça à noite nas redes sociais na saída do estádio pelos jogadores Cafu, Malcom e Otávio". "Diante dessa falta de maturidade, solidariedade e respeito com a instituição e seus componentes, o Bordeaux convoca os jogadores mencionados, o quanto antes possível, para uma reunião disciplinar", completou.

Os brasileiros Bordeaux são criticados por suas posturas desde o início da temporada. Em setembro, Malcom tirou uma selfie com Neymar depois do clube sofrer uma goleada por 6 a 2 para o Paris Saint-Germain. Na sequência da derrota por 2 a 0 para o Montpellier, os jogadores publicaram fotos onde aparecem visivelmente contentes por voltarem ao Brasil para as festas de fim de ano. / COM INFORMAÇÕES DA AFP