Sósia de Messi é levado pela polícia após causar tumulto em cidade iraniana

Um jovem iraniano causou tumulto nas ruas da cidade iraniana de Hamadã neste fim de semana e teve de ser conduzido à delegacia. O motivo? Reza Parastesh é uma cópia quase fiel do craque do Barcelona Lionel Messi. A semelhança confundiu as pessoas, que não paravam de pedir selfies com o jovem de 25 anos. E a polícia decidiu retirar o sósia do local e confiscar seu carro para impedir a confusão.

O iraniano afirmou que passou a ser confundido depois que seu pai o presenteou com uma camisa da seleção argentina e tirou uma foto do filho com o uniforme. Desde então, ele passou a copiar o corte de cabelo e barba do jogador para ficar ainda mais parecido com o atacante.

"Agora as pessoas realmente me vêem como o Messi iraniano e querem que eu imite tudo o que ele faz. Quando eu apareço em algum lugar, as pessoas ficam realmente chocadas", disse Parastesh à agência de notícias AFP.