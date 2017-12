Sósia de Messi surpreende goleiro Casillas em entrevista à TV; veja

O ex-goleiro do Real Madrid Iker Casillas levou um susto ao se encontrar com o antigo adversário de duelos memoráveis no Campeonato Espanhol, o atacante do Barcelona Lionel Messi. Mas não era o Messi de verdade, e sim a sósia dele, o iraniano Reza Parastesh, tão conhecido pela semelhança com o argentino que até já foi preso em seu país por causar tumultos.

O encontro foi promovido por uma emissora de TV do Kuwait e supreendeu o goleiro, hoje do FC Porto, por causa da semelhança de Reza com Messi. A sósia apareceu logo após uma resposta de Casillas ao ser perguntado sobre o que achava de Messi. O goleiro afirmara que o jogador é um dos melhores do mundo.

Logo, Casillas percebeu a pegadinha, uma vez que o "Messi" a seu lado não falava espanhol. "Se parece muito com ele. Por um momento, é ele. Mas, aí não fala espanhol", disse Casillas, rindo. "É incrível", concluiu o goleiro.

Os dois, depois, aproveitaram até para tirar fotos e gravar um vídeo juntos.

Confira como foi o encontro: