'Sou filho do Ronaldo bom', diz Ronald sobre confusão com Cristiano Ronaldo

Parece piada, mas o filho de Ronaldo Fenômeno com Milene Domingues disse que já perguntaram se ele é filho de Cristiano Ronaldo. Em entrevista ao programa "Esporte Fantástico", o garoto de 17 anos afirmou que leva na brincadeira a confusão que costuma acontecer com jovens que não viram seu pai jogar.

“Uma galera mais jovem me pergunta ‘você é o filho do Ronaldo’? Aí acham que eu sou filho do Cristiano Ronaldo, mas aí eu falo que eu sou filho do Ronaldo Bom”, disse em tom de brincadeira.

Ronald não quis seguir a carreira do pai, apesar de afirmar ser bom de bola. E desde o ano passado está apostando na carreira de DJ.